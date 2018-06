La Coruña empata, amplia jejum com Seedorf e segue em penúltimo no Espanhol

Em um dos jogos da rodada noturna deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Deportivo La Coruña ampliou para cinco jogos o seu jejum de vitórias sob o comando do técnico holandês Clarence Seedorf ao empatar por 1 a 1 com o Eibar, em casa, pela 27ª rodada da competição.

Com o resultado ruim, a equipe seguiu na penúltima posição da tabela, com 19 pontos, e aumentou o seu drama na luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Eibar foi aos 39 pontos na oitava colocação. Clubes que hoje encabeçam a área de risco da tabela, ambos com 20 pontos, Levante e Las Palmas ainda jogarão por esta rodada.

No confronto realizado no estádio Riazor, os visitantes abriram o placar com um gol do meia japonês Takashi Inui aos 11 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, porém, o atacante romeno Florin Andone deixou tudo igual para o La Coruña aos 33.

E a missão de buscar a virada no placar se tornou mais difícil a partir dos 39 minutos, quando o goleiro da equipe da casa, Maksym Koval, cometeu uma falta fora da área em uma chance clara de gol dos adversários e acabou sendo expulso. Mesmo com 10 homens em campo por mais da metade do tempo do duelo, os anfitriões ao menos conseguiram seguraram a igualdade no placar até o fim.

Craque em sua época de jogador de grandes clubes da Europa e de seleção holandesa, Seedorf assim ainda não conquistou sua primeira vitória como técnico do La Coruña, sendo que no período de cinco jogos à frente da equipe acumulou três derrotas. Ao total, o time ainda amarga um jejum de 12 partidas seguidas sem triunfos em todas as competições que disputa.

E, se o La Coruña segue em péssima fase, o lanterna Málaga deu mais um passo para ser rebaixado à segunda divisão espanhola ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Leganés, fora de casa. Assim, seguiu afundado com 13 pontos no último lugar, enquanto o seu adversário chegou aos 33 e assumiu a 12ª colocação.