La Coruña empata com Osasuna pela Copa do Rei O La Coruña empatou por 1 a 1 com o Osasuna, fora de casa, na estreia das duas equipes na Copa do Rei nesta quinta-feira. O confronto da quarta fase será completado no jogo da volta, no dia 10 de novembro. Juanfran, para os anfitriões, e Saul, para o La Coruña, marcaram os gols da partida.