La Coruña segura o Córdoba fora de casa mesmo com um a menos

O Deportivo La Coruña foi a Córdoba nesta sexta-feira e conseguiu sair do Estádio Municipal del Arcangel com um ponto valioso. Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, os visitantes seguraram o adversário e arrancaram um empate por 0 a 0, pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o La Coruña a nove pontos, na 15.ª colocação, mas a equipe pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, onde o Córdoba está afundado, na lanterna, com apenas seis pontos. Na próxima rodada, dia 22, o La Coruña recebe a Real Sociedad, e no dia seguinte o Córdoba duela com o Elche fora de casa.

Precisando da vitória, o Córdoba foi para cima e teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, mas Cartabia perdeu um pênalti. Ainda no primeiro tempo, Helder Postiga deixou o Deportivo La Coruña com um a menos ao ser expulso. Os anfitriões, então, foram para cima na etapa final, mas pararam na retranca adversária.