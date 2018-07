La Coruña vence fora de casa, respira no Espanhol e afunda Las Palmas

O Deportivo La Coruña conseguiu um importante resultado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, ao derrotar o Las Palmas mesmo fora de casa, por 3 a 1. Além de dar um respiro à equipe, o placar afundou justamente o adversário na zona da degola.

+ Real Madrid leva virada do Girona e fica distante do Barcelona

O La Coruña subiu para 11 pontos, na 16.ª colocação, já a cinco do Las Palmas, justamente a equipe que abre a zona de rebaixamento. Neste sábado, o La Coruña tenta manter o embalo diante do Atlético de Madrid, em casa. Já o Las Palmas visita o Real Madrid no dia seguinte.

Em péssima fase, o Las Palmas até começou melhor nesta segunda e marcou o primeiro gol logo aos seis minutos, com Remy. Mas Celso Borges, no fim da etapa inicial e no começo da final, marcou duas vezes para virar. Quando os anfitriões pressionavam, Lucas Pérez deixou o seu de pênalti e selou o resultado.

Na outra partida do dia pela competição, o Espanyol recebeu o Betis na Catalunha e conseguiu uma suada vitória por 1 a 0, graças ao gol de Gerard Moreno. O resultado levou o Espanyol a 13 pontos, na décima colocação, enquanto o Betis parou nos 16 e é o oitavo colocado.