La Coruña vence Hércules em casa no Espanhol O Deportivo La Coruña aproveitou o apoio da torcida nesta segunda-feira para conquistar importante vitória no Campeonato Espanhol. Em confronto atrapalhado pela chuva, a equipe mandante ganhou do Hércules por 1 a 0, com gol marcado já no segundo tempo.