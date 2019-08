La Equidad x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário da partida

Com a vantagem do empate, o Atlético-MG vai até a Colômbia enfrentar o La Equidad nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Campín, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, disputado na terça-feira passada, o Galo venceu em casa por 2 a 1.

Atlético x La Equidad terá transmissão ao vivo do canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O classificado deste confronto vai enfrentar na semifinal o Colón, da Argentina, que passou pelo Zulia. O time argentino perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas depois goleou por 4 a 0.

O Galo chega para o jogo com a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida por 2 a 1. Como na Sul-Americana, o critério de gol fora de casa tem validade, o time mineiro é eliminado caso seja derrotado por 1 a 0.

Se o jogo terminar 2 a 1 para os colombianos, a decisão irá para os pênaltis. Agora, se o Galo perder por um gol de diferença, mas marcar pelo menos dois gols (derrota por 3 x 2 ou 4 x 3, por exemplo), o time brasileiro está classificado.

A equipe comandada por Rodrigo Santana vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, em jogo disputado no último sábado e válido pelo Brasileirão. O La Equidad também perdeu no último sábado. Foi derrotado, fora de casa, pelo Cúcuta, por 2 a 1.