EA Sports assume naming rights do Campeonato Espanhol em acordo lucrativo; veja detalhes

A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, fechou um acordo com a EA Sports, criador do famoso jogo FIFA, para ser sua patrocinadora máster. A liga vai deixar de ser patrocinada pelo Banco Santander para a temporada que se inicia no ano que vem e vendeu seus naming rights para a empresa de games. O novo acordo valerá para a partir de 2023/2024 em contrato válido por seis temporadas, ao valor de 30 milhões de euros por ano (cerca de R$ 160 milhões).

A negociação é bem mais lucrativa para a La Liga e era um desejo do presidente Javier Tebas. O Campeonato Espanhol recebia do Banco Santander 17 milhões de euros (R$ 90 milhões) anuais no contrato entre as partes válido por sete temporadas.

O acordo com a EA Sports, claro, também prevê atingir um público jovem. A La Liga queria um patrocinador principal que fosse uma empresa do setor tecnológico e a empresa se encaixou em todos os requisitos buscados. O objetivo é investir na área digital e revolucionar a forma de interagir com os torcedores e a forma de consumir conteúdos.

Os dois parceiros querem criar uma sinergia entre mundo virtual dos games com o real. Com o acordo, a La Liga também deverá passar por mudanças nos seus elementos visuais, como logotipos, gráficos e fontes. "Vai ser uma revolução, algo que nunca tínhamos visto", disseram fontes próximas ao acordo para o jornal Marca.

"A EA SPORTS representa a vanguarda das experiências interativas do futebol, enquanto a LaLiga é a ponta de lança de competições de futebol no mundo, com experiências incomparáveis para os fãs tanto no campo, na transmissão quanto na esfera digital", diz Javier Tebas, presidente da LaLiga.

O Real Madrid é o atual campeão espanhol e novamente é um dos favoritos para a próxima temporada, ao lado de Barcelona e Atlético de Madrid. O Campeonato Espanhol dará seu pontapé inicial no dia 12 de agosto. O encerramento está previsto para 4 de junho de 2023. Todos os jogos do Espanhol terão transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no pay per view.