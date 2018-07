Lacazette marca dois e Arsenal bate o West Bromwich em casa no Inglês

O francês Alexandre Lacazette mostrou nesta segunda-feira por que foi a contratação mais cara da história do Arsenal e definiu a vitória da equipe sobre o West Bromwich. No encerramento da sexta rodada do Campeonato Inglês, o atacante marcou os dois gols da partida e foi o destaque do triunfo por 2 a 0.

O resultado afastou um pouco a má fase do Arsenal e o levou a 10 pontos, ainda longe das primeiras posições, apenas em sétimo. Na quinta-feira, a equipe volta a campo pela Liga Europa e visita o BATE Borisov na Bielo-Rússia. Já o West Bromwich parou nos oito pontos e é o 12.º do Inglês. Na próxima rodada, recebe o Watford no sábado.

Antes do apito inicial, as atenções estavam todas voltadas para um jogador do West Bromwich em especial. O veterano Gareth Barry, ex-Manchester City e Everton, entrou em campo pela 633.ª vez pelo Campeonato Inglês e quebrou o recorde de partidas na "era Premier League", desde 1992. Aos 36 anos, ele ultrapassou o ídolo do Manchester United Ryan Giggs.

E os visitantes foram quem tomaram conta da partida nos primeiros minutos. Aos sete, Jay Rodríguez puxou rápido contra-ataque e foi derrubado pelo carrinho de Mustafi ao tentar cortá-lo. O árbitro não deu nada e o jogador reagiu rápido para levantar e bater na trave. A sobra ainda ficou com Livermore, que isolou.

O jogo era movimentado, repleto de boas oportunidades para ambos os lados. E quem aproveitou primeiro foi o Arsenal. Aos 19 minutos, Alexis Sánchez cobrou falta pela direita, Forster fez grande defesa e a bola ainda tocou no travessão. Mas a sobra ficou com Lacazette, que cabeceou para a rede.

O gol obrigou o West Bromwich a ir para cima e deixou o jogo ainda mais aberto. Monreal e Sánchez desperdiçaram boas chances para o Arsenal. A melhor oportunidade, no entanto, foi do time visitante. Aos 37, Krychowiak avançou pela esquerda e cruzou para Jay Rodríguez, que tirou de Cech de cabeça. Monreal, em cima da linha, salvou.

Para impedir o ímpeto do adversário, o Arsenal voltou um pouco mais fechado no segundo tempo e melhorou. Se já não criava com a mesma facilidade, impedia as chegadas do West Bromwich e se aproveitava dos contra-ataques para levar perigo. Aos oito, Mustafi tentou após cruzamento de Sánchez, mas parou no goleiro.

Aos 20, porém, o Arsenal contou com decisão controversa da arbitragem. Ramsey cortou Nyom pela esquerda, invadiu a área e, ao sentir o contato do jogador, caiu. O pênalti foi marcado, Lacazette cobrou no canto esquerdo e marcou o segundo, selando o triunfo dos anfitriões.