Lacazette passa por artroscopia e desfalca o Arsenal por até 6 semanas

Um dos principais reforços da história do Arsenal, o atacante francês Alexandre Lacazette passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta terça-feira e ficará afastado dos gramados por até seis semanas, segundo revelou o clube londrino.

Além de desfalcar o Arsenal por inúmeras rodadas no Campeonato Inglês, o ex-jogador do Lyon está fora da fase de 32 avos da Liga Europa, na qual a equipe enfrenta o sueco Östersund. O duelo de ida deste mata-mata ocorre já nesta quinta-feira, na casa do adversário.

"O centroavante Alex Lacazette sofreu uma artroscopia em seu joelho esquerdo na manhã desta terça, em Londres. O pequeno procedimento foi um sucesso e ele precisa agora de um período de reabilitação. Espera-se que ele retorne ao elenco em até seis semanas", informou o Arsenal.

Lacazette foi contratado em julho do ano passado por 60 milhões de euros (hoje cerca de R$ 244 milhões), então a mais cara negociação da história do Arsenal. O valor, porém, foi superado em janeiro pelo atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que estava no Borussia Dortmund e custou cerca de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 270 milhões).