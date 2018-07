Ladeira abaixo, Santa Cruz encara o Flamengo para se afastar da zona da degola O Santa Cruz tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos. De equipe sensação no Campeonato Brasileiro, o time pernambucano passou a ficar próximo da zona de rebaixamento. Se não vencer o Flamengo nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio do Arruda, no Recife, pode terminar esta 10.ª rodada no grupo do descenso.