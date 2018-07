Ladrões roubam subsede do Santos e levam dinheiro de ingressos do clássico O Santos confirmou que a subsede do clube no bairro de Indianópolis, na zona sul da capital paulista, foi assaltada durante a tarde desta quinta-feira. Bandidos invadiram o local e levaram parte do dinheiro da venda de ingressos do clássico de domingo contra o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.