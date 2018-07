Lahm culpa erros 'estúpidos' por 1ª derrota do Bayern

"A vitória do Leverkusen não é injusta, porque marcou dois gols. Nós levamos um gol ridículo e estúpido, lutamos e fizemos 1 a 1, e então nós levamos um segundo gol igualmente estúpido", lamentou Lahm, que falhou no primeiro gol do Leverkusen. No segundo, o erro foi cometido por Boateng.

O goleiro Manuel Neuer também reconheceu as falhas do Bayern de Munique na partida de domingo. "O fator decisivo foi que o Leverkusen se defendeu muito bem. Nós praticamente marcamos os gols contra nós mesmos. Foram situações infelizes compostas por uma grande dose de má sorte", lamentou.

Apesar da derrota, o Bayern de Munique permanece na liderança confortável do Campeonato Alemão, com 24 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado Schalke 04. Por isso, o técnico Jupp Heynckes tratou de minimizar o tropeço.

"Não sairemos do nosso caminho com a derrota, e aprendemos nossas lições disto. Contra o Leverkusen, uma equipe com excelente contra-ataque, você tem que manter o ritmo elevado por 90 minutos, mas nós não fizemos isso. Nós ainda temos uma vantagem confortável na tabela", comentou.