Lahm fratura tornozelo e desfalca Bayern por pelo menos três meses

O Bayern de Munique sofreu mais uma importante baixa nesta terça-feira. O capitão Philipp Lahm, que atua como lateral e meia, fraturou o tornozelo direito durante o treino e precisará ficar afastado do time alemão por pelo menos três meses. Ele será submetido a uma cirurgia ainda sem data anunciada pelo departamento médico do clube.

De acordo com o Bayern, Lahm se machucou sozinho durante as atividades desta terça. Com muitas dores, foi retirado do gramado em um carrinho de golfe e passou por exames. O temor da comissão técnica foi confirmado poucas horas depois quando a fratura foi revelada pelos médicos.

Com a grave lesão, o capitão só poderá voltar ao Bayern no fim de fevereiro. Assim, perderá os próximos jogos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, além de três partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele também deve ficar fora do jogo de ida das oitavas de final, uma vez que o Bayern já está garantido no mata-mata.

Lahm vinha desempenhando papel determinante no time montado pelo técnico Josep Guardiola por atuar em mais de uma posição. Lateral-direito de origem, ele vinha alternando partidas no meio-campo, como volante e até como meia, ajudando na armação. Com estas variações, ajudou o time a se manter invicto nesta temporada europeia nas três competições que disputa.

O capitão se tornou o oitavo desfalque do time na temporada. Também estão afastados por lesão o zagueiro Holger Badstuber, o lateral David Alaba, os meias Thiago Alcântara, Javi Martinez e Bastian Schweinsteiger, o atacante Claudio Pizarro e os goleiros Tom Starke e Pepe Reina.