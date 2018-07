Lahm será o capitão da Alemanha na Copa do Mundo

O técnico Joachim Low definiu nesta sexta-feira que o lateral Philipp Lahm, do Bayern de Munique, será o capitão da seleção da Alemanha durante a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. O defensor de 26 anos participou do Mundial de 2006 e da Eurocopa de 2008.

Lahm assumirá a função que vinha sendo exercida por Michael Ballack. O meio-campista do Chelsea não vai participar do Mundial por ter sofrido uma grave lesão no tornozelo durante a disputa da final da Copa da Inglaterra.

Low também já definiu o goleiro titular da seleção alemã, que ocupará a vaga de Rene Adler, que perderá a Copa do Mundo depois de sofrer uma fratura nas costelas. A posição será ocupada por Manuel Neuer, do Schalke 04.

Assim, Neuer já começará jogando o amistoso da seleção alemã contra a Hungria, que será disputado no sábado. Tim Wiese, do Werder Bremen, e Hans-Jorg Butt, do Bayern de Munique, serão os reservas.

A Alemanha está no Grupo D da Copa do Mundo e fará a sua estreia contra a Austrália, no dia 13 de junho. Gana e Sérvia serão os outros oponentes da equipe no Mundial da África do Sul.