Lampard admite que pode deixar o Chelsea no fim desta temporada

YOKOHAMA - Enquanto se prepara para a disputa da final do Mundial contra o Corinthians, domingo, no Japão, o meia Frank Lampard indicou que sua passagem pelo Chelsea pode estar chegando ao fim. Símbolo do clube inglês, que defende desde 2001, o jogador de 34 anos admitiu não saber se continuará em Stamford Bridge após o final desta temporada, quando acaba seu contrato.

Lampard revelou que ainda não existe negociação para uma eventual renovação de contrato. "Não tivemos nenhuma conversa sobre uma renovação. Nada foi dito. A bola está com o Chelsea", revelou o jogador, que parece já adotar um discurso de resignação. "O que quer que aconteça, posso dizer que vivi grandes momentos aqui. Talvez, as coisas não durem para sempre."

Desde que veio do West Ham em 2001, Lampard tem sido um dos principais jogadores do Chelsea. E foi decisivo para as maiores conquistas da história do clube, como os três títulos do Campeonato Inglês e os quatro da Copa da Inglaterra, além da Liga dos Campeões da Europa vencida nesse período. Também é presença constante nas convocações da seleção inglesa.

Dizendo que ainda pode jogar mais "uns dois ou três anos em alto nível", Lampard revela o desejo de continuar no Chelsea. "Mas depende do clube", ressalta o meia, que tem sido assediado com algumas propostas. O Guizhou Renhe, da China, é um dos interessados na contratação do veterano astro inglês, que também tem bastante mercado no futebol europeu.

Nos dois últimos jogos do Chelsea - contra o Sunderland no Campeonato Inglês e na estreia diante do Monterrey no Mundial -, Lampard ficou na reserva. Mas ele estava voltando de uma contusão que o deixou seis semanas em recuperação. Agora, a expectativa é que fique novamente no banco na decisão com o Corinthians, sendo arma importante para o segundo tempo.