Lampard chega ao gol de número 200 pelo Chelsea

O meia Frank Lampard marcou seu gol de número 200 pelo Chelsea neste domingo, em partida contra o West Ham, seu ex-clube, pelo Campeonato Inglês.

O gol veio aos 19 minutos de partida, depois que ele completou cruzamento de Eden Hazard.

Atleta da seleção inglesa, Lampard, aos 34 anos, agora está a apenas dois gols do recorde de Bobby Tambling, maior artilheiro da história do Chelsea com 202 gols, marcados entre as décadas de 1960 e 1970.

Frank Lampard foi às redes pela primeira vez na carreira na temporada 1995/1996, quando ainda era um adolescente emprestado pelo West Ham ao Swansea City.

(Por Mike Collett)