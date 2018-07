Lampard diz que pode estar de saída do Chelsea

O contrato de Lampard vence no final da atual temporada, e a renovação ainda não começou a ser negociada.

"Nada foi dito", disse o jogador a jornalistas após a vitória de 3 x 1 sobre o Monterrey, do México, pela semifinal do Mundial de Clubes.

"Falar de uma renovação de contrato por um ano, por dois anos não existe. A bola está no campo do Chelsea", disse Lampard.

"Haja o que houver, tive um ótimo período no Chelsea -- talvez as coisas não durem para sempre. Embora eu queira que durem para sempre, você precisa ser suficientemente grande para saber qual é a situação."

Lampard ganhou praticamente tudo o que era possível no futebol inglês, culminando com a conquista da Liga dos Campeões da Europa, em maio. Ele está há 11 anos no time, e voltou à atividade contra o Monterrey, após seis semanas contundido.

A imprensa especula que ele poderia ir para o Los Angeles Galaxy, de onde David Beckham acaba de sair, ou para a China, onde jogam atualmente seus ex-colegas de time Didier Drogba e Nicolas Anelka.

O Chelsea passa por uma fase delicada, depois de se tornar o primeiro time a ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada seguinte à conquista do título. Por isso, Lampard disse que uma vitória sobre o Corinthians na final do Mundial teria uma importância adicional.

Corinthians e Chelsea se enfrentam no domingo.