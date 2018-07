Lampard é confirmado como desfalque do City na Liga dos Campeões

O Manchester City confirmou nesta segunda-feira que não poderá contar com o meia Frank Lampard no jogo diante do CSKA Moscou, nesta terça, na Rússia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O experiente meia se lesionou na partida diante do Tottenham, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, e virou baixa de última hora para o confronto do torneio continental.

Contratado pelo New York City, que o cedeu por empréstimo de seis meses ao Manchester City, o ex-jogador do Chelsea sofreu uma lesão muscular na coxa e precisou deixar o campo de maca no duelo que terminou em goleada por 4 a 1 sobre o Tottenham.

A ausência de Lampard da viagem para Moscou foi confirmada nesta segunda-feira pelo técnico Manuel Pellegrini, que irá dirigir o City em um confronto a ser realizado com portões fechados na capital russa, depois de o CSKA ter sido punido pela Uefa por causa de comportamento racista por parte de seus torcedores.

O jogo desta terça-feira é considerado fundamental para o City no Grupo E da Liga dos Campeões, pois a equipe inglesa somou apenas um ponto em dois jogos e ocupa terceira posição, enquanto o Bayern de Munique é o líder, com seis pontos, e a Roma é a segunda colocada, com quatro. Já o CSKA é o lanterna da chave, sem nenhum ponto.