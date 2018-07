Lampard está perto de fechar contrato com o New York City FC, diz mídia

O jogador de 36 anos foi liberado do Chelsea No fim da última temporada, após o término de seu contrato.

Ele deixou Stamford Bridge como maior artilheiro do clube com 211 gols marcados em 648 partidas disputadas durante sua permanência de 13 anos no time londrino.

Sabe-se que Lampard ficou impressionado com a visão do clube dos EUA, pertencente ao Manchester United em sociedade com os New York Yankees.

Se a transação for confirmada, Lampard pode ter o mesmo destino do artilheiro da seleção espanhola David Villa, recentemente contratado, que foi jogar no time parceiro australiano Melbourne City com o objetivo de manter a forma antes do início da temporada norte-americana, em março de 2015.

