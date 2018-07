Lampard faz 2 e dá vitória ao Chelsea contra o Everton

LIVERPOOL - O Chelsea reassumiu o terceiro lugar no Campeonato Inglês neste domingo ao derrotar o Everton por 2 a 1, fora de casa, em partida emocionante, válida pela 20ª rodada da competição. O meia Frank Lampard foi decisivo para o triunfo ao marcar os dois gols do time londrino no jogo, disputado no Goodison Park, em Liverpool.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 38 pontos, na terceira colocação, com quatro a menos do que o segundo lugar Manchester City e a 11 do líder Manchester United, mas com um jogo a menos do que ambos. Já o Everton permanece em sexto lugar no Campeonato Inglês, com 33 pontos.

Neste domingo, o Everton abriu o placar da partida logo no primeiro minuto, com o gol marcado pelo sul-africano Steven Pienaar. Em vantagem, o time de Liverpool conseguiu manter o controle da partida até o final da etapa inicial, quando o Chelsea equilibrou o duelo e empatou o duelo com o gol feito por Lampard aos 41 minutos.

No segundo tempo, o Chelsea voltou sem o goleiro Petr Cech, contundido, que foi substituído por Turnbull. O reserva se saiu bem e conseguiu conter as investidas do Everton. Assim, o time londrino conseguiu definir a sua vitória com o gol marcado por Lampard aos 27 minutos.