Lampard finalmente assina contrato com o New York City

A confusão entre o meia Frank Lampard e o New York City parece ter chegado ao fim neste sábado. Depois de um longo mal entendido, o clube norte-americano confirmou que o veterano de 36 anos finalmente assinou contrato para atuar na Major League Soccer (MLS, o campeonato norte-americano de futebol) a partir de julho.

De acordo com a diretoria do New York City, o contrato foi assinado no início desta semana. O anúncio da contratação de Lampard, no entanto, aconteceu ainda no meio do ano passado, quando o clube norte-americano chegou a afirmar que o jogador defenderia a equipe a partir do início de 2015, o que não aconteceu.

Na sexta-feira, o City Football Group, dono do Manchester City e do New York City admitiu que se precipitou o fazer o anúncio. Pelo que explicou o grupo, Lampard só havia se "comprometido" a jogar pela equipe norte-americana, a partir de janeiro de 2015.

Como o New York City não fazia parte da Major League Soccer e só vai estrear nesta temporada, Lampard jogou o semestre passado pelo Manchester City, para não ficar parado. O meia se encaixou tão bem no time que acabou renovando para jogar até o fim da temporada, causando revolta dos nova-iorquinos.