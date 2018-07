Lampard lamenta chances perdidas pelo Chelsea na final

YOKOHAMA - Frustrado com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o meia Frank Lampard lamentou as chances de gol perdidas pelo Chelsea na final do Mundial, neste domingo, em Yokohama, no Japão. Capitão do time inglês, ele admitiu que é uma grande "decepção" ficar sem o título.

"Vamos embora com a sensação ruim de termos criado chances suficientes para pelo menos conseguir o empate", afirmou Lampard, após a final em que o goleiro corintiano Cássio foi eleito o melhor jogador em campo - fez algumas defesas milagrosas e parou o ataque do Chelsea.

"É uma grande decepção vir até aqui e não conseguir vencer", admitiu o veterano meia inglês de 34 anos, que defende o Chelsea desde 2001. "Sabíamos que seria um jogo duro e sabíamos o que eles podiam fazer", completou Lampard, que voltou a ser titular neste domingo.

Voltando de uma contusão que o deixou seis semanas em recuperação, Lampard tinha ficado na reserva nos dois últimos jogos do Chelsea. Neste domingo, porém, foi escalado como titular pelo técnico espanhol Rafa Benitez. Mas não conseguiu evitar a derrota para o Corinthians.

Agora, Lampard cobra uma rápida recuperação do Chelsea, que já vinha de uma eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa. "Temos que voltar e conseguir uma sequência de vitórias para nos mantermos vivos no Campeonato Inglês", avisou o meia, um dos líderes do elenco.

Atual campeão europeu, o Chelsea ocupa atualmente a terceira posição no Campeonato Inglês, mas está muito atrás do líder Manchester United. Apesar de ter um jogo a menos, o time londrino está com 29 pontos, com uma desvantagem de 13 pontos para o primeiro colocado.