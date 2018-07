Lampard marca e Inglaterra bate a Espanha em amistoso

O gol de Lampard veio aos 4 minutos do segundo tempo, após a Espanha dominar a etapa inicial mas sem criar oportunidades de gol.

James Milner bateu uma cobrança de falta que Darren Bent recebeu com uma bela cabeçada que atingiu o travessão do goleiro reserva Pepe Reina.

Quando a bola ricocheteou, Lampard, capitaneando a seleção inglesa no lugar de John Terry, reagiu cabeceando no canto vazio, a menos de um metro do gol.

O atacante espanhol David Villa teve duas chances de marcar depois do intervalo, chutando do lado de fora da rede aos 12 minutos da etapa complementar e acertando a trave de fora da área 16 minutos mais tarde.

A vitória foi a primeira da Inglaterra sobre a seleção campeã do mundo da ocasião desde que bateu a Argentina por 3 x 1 em 1980.