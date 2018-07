Lampard permanecerá no Manchester City até o fim da temporada

O Manchester City anunciou que o meia Frank Lampard vai continuar defendendo o atual campeão inglês até o encerramento da temporada 2014/2015 do futebol europeu. "O Manchester City pode confirmar que estendeu o contrato de Frank Lampard até o fim da temporada do Manchester City, permitindo que continue a sua participação nas disputas nacionais e europeias", disse o clube em um comunicado no seu site oficial.

Com isso, Lampard está disponível para enfrentar o Sunderland pelo Campeonato Inglês nesta quinta-feira, no Etihad Stadium. Com passagens pela seleção inglesa e Chelsea, o meia, de 36 anos, foi contratado por curto prazo, apenas até o primeiro dia de 2015, quando ele iria se tornar oficialmente um jogador do New York City FC, um clube parceiro do Manchester City e que disputa a MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Lampard se juntou ao City em agosto, supostamente para manter a forma visando a disputa da temporada 2015 da MLS, que começa em janeiro. Porém, o técnico do City, Manuel Pellegrini, nunca escondeu o seu desejo de manter Lampard, que marcou seis gols em 17 jogos pelo clube, embora tenha sido titular em apenas cinco partidas. O mais importante dos gols de Lampard foi marcado contra o ex-clube Chelsea, em um empate por 1 a 1.

A permanência de Lampard tem ainda mais importância nesse momento, pois Yaya Touré vai disputar a Copa Africana de Nações, que começa ainda neste mês, pela Costa do Marfim e os artilheiros Sergio Agüero e Edin Dzeko estão machucados.

O Manchester City terminou o primeiro turno do Campeonato Inglês na segunda posição, três pontos atrás do líder Chelsea, e agora poderá contar com Lampard na perseguição ao time de José Mourinho.

Além disso, Lampard foi campeão da Liga dos Campeões em 2012 e poderá ajudar o time com a sua experiência na competição. Em 24 de fevereiro, o Manchester City vai receber o Barcelona no jogo de ida das oitavas de final da competição europeia.