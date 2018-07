Lampard quer mais tempo no Chelsea e mira Copa de 2014

"A Copa do Mundo certamente é um alvo para mim, e vou tentar continuar jogando em um bom nível para chegar lá", disse Lampard a jornais britânicos, nesta sexta-feira.

"É uma meta. Não vou me aposentar da seleção inglesa antes disso, podem esquecer", acrescentou Lampard, que marcou o gol da vitória por 2 x 1 da Inglaterra no amistoso contra o Brasil, na quarta-feira.

"Se eu puder continuar jogando pelo Chelsea e contribuindo com a Inglaterra, seja como titular ou não, e como um integrante importante do elenco, fazendo a minha parte quando jogo, então a Copa do Mundo vai ficar mais próxima."

De acordo com o empresário de Lampard, o jogador de 34 anos foi informado pelo campeão europeu Chelsea no fim do ano passado que não terá seu contrato renovado em nenhuma hipótese ao final da atual temporada.

Lampard, que chegou em 2001 ao time de Londres e que tem contrato até junho, é o vice-artilheiro do Chelsea em todos os tempos, com 197 gols, e está se aproximando do recorde de Bobby Tambling de 202 gols.

O meia, que marcou nove vezes pelo Chelsea e a Inglaterra nos últimos 14 jogos, também tem 27 gols em 94 partidas pela seleção inglesa.

(Por Tom Pilcher)