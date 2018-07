Lampard sofre nova lesão e adia retorno ao Chelsea

Com uma lesão na virilha, Lampard passou por uma cirurgia em agosto. Recuperado, ele vinha treinando normalmente com o elenco do Chelsea. E o técnico do time, o italiano Carlo Ancelotti, já tinha dito que pretendia escalá-lo no jogo de domingo contra o Sunderland.

Mas o jogador, um dos principais nomes do Chelsea e da seleção inglesa, teve uma lesão muscular no treino e não poderá voltar agora. "Estamos muito tristes, porque ele estava muito perto do retorno", lamentou Ancelotti, ao comentar a nova contusão de Lampard.