Landim diz que Flamengo será dirigido por interino até pausa para Copa América

Após confirmar a saída do técnico Abel Braga, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou, nesta quarta-feira à tarde, que Marcelo Salles, membro das comissão técnica fixa, vai assumir o comando do time interinamente, exercendo a função até a parada das competições de clubes para a disputa da Copa América.

"Nesses primeiros quatro jogos já está decidido quem vai ficar à frente do clube, na posição do Abel, que é o Marcelo Salles. Mas após a parada vamos reavaliar e provavelmente trazendo outro técnico", afirmou o presidente do Flamengo, referindo-se aos jogos contra Fortaleza (em casa), Cruzeiro e CSA (ambos fora) pelo Campeonato Brasileiro e Corinthians, no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Landim explicou que o pedido de demissão de Abel se deu na noite de terça-feira, ocorrendo por problemas pessoais. "Recebi um telefonema ontem (terça-feira) de noite. Ele comentou da decisão de pedir demissão após conversar com familiares. Eu entendi, problema pessoal dele. Vamos dar continuidade ao trabalho, coordenado pelo Marcelo Salles", disse o presidente, que vai fazer uma avaliação na parada da Copa América.

O presidente do Flamengo também garantiu não ter conversado com possíveis substitutos de Abel. "Não tínhamos conversado com ninguém até agora. Vamos conversar com várias pessoas", disse o dirigente, em entrevista coletiva. "Oficialmente, não teve nada. Tem que falar comigo, e não autorizei nada", acrescentou.

Nesta passagem pelo Flamengo, Abel somou 32 partidas, com 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas. O ataque marcou 59 gols, enquanto a defesa foi vazada 29 vezes. Além disso, conquistou o Campeonato Carioca.