Landim vai à final da Liga dos Campeões e pode se encontrar com Jorge Jesus

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, viajou nesta quinta-feira para a Europa, onde vai acompanhar no sábado a decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Tottenham, em Madri. Mas, em busca de um substituto para o técnico Abel Braga, poderá ter outros compromissos no Velho Continente.

Landim deve aproveitar a passagem pela Europa para se encontrar com o técnico português Jorge Jesus, visto como o favorito para assumir o comando do Flamengo. Mas independentemente de ter êxito nessas conversas com o treinador, um novo técnico só passará a dirigir o time após a pausa das competições de clubes para a realização da Copa América no Brasil - Marcelo Salles, membro das comissão técnica fixa, vai assumir o comando da equipe interinamente nesse período.

Na Europa, Landim também terá encontros com representantes da Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo. Mas fechar com um técnico é prioridade, ainda mais que o presidente do clube chefiará a delegação da seleção brasileira durante a disputa da Copa América. E ele pode ser Jorge Jesus, que recentemente teve seu nome vinculado a Vasco e Atlético Mineiro.

Até lá, o Flamengo disputará três jogos pelo Brasileirão contra Fortaleza (sábado), Fluminense (9 de junho) e CSA (dia 12), sendo que está em sexto lugar com dez pontos. Na terça-feira, no Maracanã, defenderá a vantagem obtida em Itaquera, onde venceu o Corinthians por 1 a 0, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.