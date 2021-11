Lando Norris interage com Dudu e comemora título do Palmeiras na Libertadores

Após se encantar com o Palmeiras enquanto esteve em São Paulo para a disputa do GP de Interlagos, o piloto Lando Norris, da McLaren, usou as redes sociais para comemorar título da Libertadores conquistado pelo clube paulista no último sábado, após vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Montevidéu. A manifestação de alegria foi feita em uma publicação do atacante Dudu no Instagram.

O ídolo palmeirense publicou uma foto com a taça da Libertadores, celebrando a conquista, e o piloto britânico comentou "Vamos!", comemorando o título e parabenizando o jogador. A reação foi respondia com carinho pelos torcedores alviverdes.

Leia Também Lando Norris diz ter se tornado torcedor do Palmeiras e promete ir a mais jogos no Allianz Parque

Em sua passagem pelo Brasil para competir pela Fórmula 1, Lando Norris foi convidado pelo Palmeiras a acompanhar a partida contra o Atlético Goianiense, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão e deu sorte. O time estava em um dia inspirado e conseguiu uma goleada por 4 a 0 sob os olhares do automobilista.

No mesmo dia, Norris pisou no gramado, posou para fotos com Dudu e o técnico Abel Ferreira e foi presenteado com duas camisas da equipe com seu nome e o número 4, o mesmo de seu carro. Além disso, revelou ter conhecido também o goleiro Weverton.

Alguns dias depois, Abel esteve em Interlagos para acompanhar o treino classificatório para o sprint race do GP brasileiro. Na ocasião, ele disse que torceria por Norris, com quem conversou enquanto esteve no autódromo. O jovem piloto britânico largou em sexto no dia da corrida e terminou em décimo lugar.