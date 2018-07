Lanterna América-MG busca primeira vitória como visitante contra o Figueirense

Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 14 pontos, o América-MG tenta nesta quarta-feira a primeira vitória fora de casa em partida contra o Figueirense, às 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 25.ª rodada da competição.

O time vem de um empate em 1 a 1 contra a Ponte Preta, em Campinas (SP), resultado que poderia ter sido considerado satisfatório não fosse a incômoda posição do time na tabela de classificação. O América-MG está a seis pontos do vice-lanterna, o Santa Cruz.

O treinador Enderson Moreira deverá ter de volta ao time o meia Matheusinho, recuperado de um edema no músculo adutor da coxa direita.