Lanterna, América-MG demite técnico Sérgio Vieira após nove jogos

A péssima campanha do América-MG nesta primeira parte de Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima. Depois de Givanildo Oliveira, foi a vez de seu substituto, o português Sérgio Vieira, ser demitido neste domingo. A diretoria decidiu pela dispensa do treinador depois de mais uma derrota na competição, desta vez para o Santa Cruz no Independência, na manhã deste domingo.

"Nós agradecemos o trabalho do Sérgio (Vieira). Agora, nós vamos fazer uma reformulação no futebol do América-MG. Durante esta semana vamos ver o que vamos fazer. Nós agradecemos e deixamos as portas abertas para o Sérgio Vieira. Foi uma boa escola, um bom profissional que passou pelo América-MG, mas a diretoria está sempre pronta para tomar as decisões que forem melhor para o clube", declarou o presidente Alencar da Silveira Jr.

A passagem de Sérgio Vieira pelo América-MG foi relâmpago. Foram apenas 43 dias desde o anúncio e nove partidas disputadas, com oito derrotas e somente um triunfo. Nas últimas rodadas, no entanto, o time mineiro caiu ainda mais de produção. Já são seis jogos consecutivos sem marcar sequer um gol.

Sem o português, Cláudio Prates assumirá o comando interino enquanto um novo treinador não é contratado. Quem chegar terá uma difícil missão pela frente, já que o América-MG venceu somente duas das 15 partidas que venceu e está afundado na lanterna com oito pontos.

"É uma situação complicada. Uma equipe que não consegue os resultados deve perceber se é esse o caminho ou não. É algo que temos que falar com a diretoria e entender. Eu quero o melhor para o clube. Quero que o clube esteja no caminho certo. Se for esse o entender da diretoria o melhor caminho, nós vamos resolver. O mais importante é que o clube e os jogadores continuem a acreditar até o fim", comentou Sérgio Vieira antes da demissão.