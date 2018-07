América-MG empata com Grêmio e interrompe sequência de sete derrotas

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o América-MG não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Grêmio, neste domingo à noite, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17.ª rodada da competição. O resultado, porém, teve um gostinho de recuperação para a equipe da casa, que conseguiu interromper uma sequência de sete derrotas consecutivas no torneio nacional.

Agora com nove pontos ganhos, o time mineiro encarou de igual para igual a equipe gaúcha, quarta na tabela, com 31 pontos. Após primeiro tempo equilibrado, o América foi melhor que o adversário na maior parte da etapa complementar. O Grêmio jogou com um a menos a partir dos 30 minutos do segundo tempo, depois da expulsão do lateral-direito Edílson.

No primeiro lance com chance de gol da partida, aos 4 minutos, Osman avançou pela esquerda e cruzou. Mas dois jogadores do América furaram. Aos 6 minutos foi a vez de o Grêmio tentar. Douglas e Jaílson tabelaram e a bola chegou para Pedro Rocha, que bateu por cima do gol adversário.

Aos 26 minutos, Osman recebeu de Michael e chutou. A bola desviou e passou por cima da meta da equipe gaúcha. Aos 35 minutos, Jonas cobrou falta na área, Michael desviou e Grohe defendeu. Bolaños, aos 42, recebeu de Douglas e chutou próximo à trave do time de Belo Horizonte.

O América respondeu aos 44 minutos, em chute de Pablo, defendido por Grohe. Com péssimo retrospecto tanto em casa como fora, o América foi para o vestiário com um 0 a 0 que dava esperança para a torcida.

O América voltou para o segundo tempo com a mesma pegada da etapa inicial. Aos 2 minutos, Gilson cruzou, Marcelo Oliveira afastou e a bola sobrou para Leandro Guerreiro, que chutou para fora. Um minuto depois, Juninho lançou Matheusinho, que não conseguiu o domínio.

Aos 16 minutos, Bolaños recebeu de Douglas e chutou. A bola bateu na trave e o próprio Douglas não conseguiu aproveitar o rebote. Aos 27 minutos, Michael chutou para fora depois de passe dentro da área de Jonas. Outra chance desperdiçada pelo América.

Aos 30 minutos, Edílson, lateral do Grêmio, foi expulso por falta em Osman. Aos 32 minutos, Gilson fez lançamento para Osman pela esquerda. O goleiro gaúcho saiu do gol e colocou a bola para escanteio. Fim de jogo no Independência e o América dá sinais de que pode subir na tabela.

No próximo compromisso, o time de Belo Horizonte vai ao Recife jogar contra o Sport no estádio da Ilha do Retiro. A partida será na quarta-feira às 19h30. Na quinta, o Grêmio recebe o Santa Cruz, também às 19h30, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 X 0 GRÊMIO

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro (Claudinei), Juninho, Pablo, Matheusinho (Loboa) e Osman; Michael (Victor Rangel). Técnico: Enderson Moreira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Negueba, Douglas (Ramiro) e Pedro Rocha (Guilherme); Miller Bolaños (Henrique). Técnico: Roger.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS - Maicon e Marcelo Oliveira (Grêmio); Jonas e Osman (América-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Edílson (Grêmio).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).