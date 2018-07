Lanterna, América-MG visita a Ponte Preta para interromper série de derrotas

O América-MG visita a Ponte Preta neste domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 24.ª rodada, com o objetivo de interromper a sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Lanterna da competição com apenas 13 pontos em 23 jogos disputados, o time mineiro está a 14 pontos de deixar a zona de rebaixamento. Apesar de os números irem contra, o técnico Enderson Moreira tenta manter o ânimo nos jogadores e a missão inicial é acabar com a série negativa.

"O que eu sempre passo para os atletas é que é possível ganhar dos adversários que nós vamos enfrentar. Se é possível ter essa sequência de vitórias? É claro que é muito mais complicado e eu não vou poder responder. Mas isso também ninguém pode", comentou o treinador.

Para a partida, a principal novidade é o retorno do volante e capitão Leandro Guerreiro, que desfalcou o América-MG na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última rodada, por causa de uma virose.

O meia Matheusinho retornou da seleção brasileira sub-20 no início da semana com um problema na coxa e também ficou fora do clássico mineiro. No entanto, ele treinou normalmente nos últimos dias e deve entrar em campo. O atacante Nilson também volta de lesão e deve ficar com a vaga de Michael.