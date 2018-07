Lanterna, Atlético-GO surpreende e vence Inter de virada

Com a derrota, o Internacional perde a chance de se aproximar de São Paulo e Vasco na briga por um lugar dentro do G4 do Brasileirão. O time gaúcho tem 45 pontos e pode terminar a rodada oito pontos longe da zona de classificação para a Libertadores. Já o Atlético, que venceu apenas pela quinta vez, tem 23 pontos, 12 a menos que o Bahia, o primeiro time fora do grupo dos rebaixáveis.

No primeiro tempo, o time colorado se impôs. Na falha da zaga rubro-negra, o Inter abriu o placar aos 14 minutos. Ygor avançou pela direita e lançou de trivela para Fred, que bateu no canto do goleiro e fez 1 a 0. Desentrosado e sem reação, o Atlético Goianiense se acomodou, limitado a dois ataques frustrados, com Felipe e Ricardo Bueno.

No intervalo, o goleiro Márcio se mostrou cético: "Na volta, para o segundo tempo, vou tentar evitar que eles (Inter) marquem mais gols". Mal sabia ele o que a etapa final previa para os donos da casa.

Depois de 10 minutos de partida ruim, o Atlético deslanchou. Primeiro, o lateral Adriano chutou de longe, a bola desviou em Muriel, bateu no nariz de Felipe e morreu no fundo das redes. Era o empate.

A virada veio aos 23 minutos. Dodó cruzou e o atacante Ricardo Bueno emendou sem marcação. Por fim, o selo da vitória. Aos 29 minutos, Márcio deu um chute longo, a zaga do Inter foi muito mal, Luciano aproveitou e ampliou para 3 a 1.

Agora, na próxima rodada, o Inter recebe o Figueirense, quarta-feira, às 19h30 no Beira-Rio. O Atlético-GO tenta surpreender o São Paulo, quinta, às 21h no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 3 X 1 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO - Márcio; Adriano, Gustavo, Diego Giaretta e Eron; Dodó, Marino (Carlos), Mahatma Ghandi (Luciano) e Ernandes; Ricardo Bueno (Reniê) e Felipe. Técnico - Arthur Neto.

INTER - Muriel; Nei, Jackson, Rodrigo Moledo e Kleber; Ygor (Otavinho), Bolatti, Fred e Dátolo (D''Alessandro); Cassiano e Rafael Moura (Dagoberto). Técnico - Fernandão.

GOLS - Fred, aos 14 minutos do primeiro tempo; Adriano, aos 10, Ricardo Bueno, aos 23, e Luciano, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS - Mahatma Ghandi, Luciano, Nei e Rodrigo Moledo.

RENDA - R$ 43.795,00.

PÚBLICO - 1.476 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).