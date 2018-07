Lanterna, Atlético-GO viaja a Campinas na luta por vitória sobre a Ponte Preta

O Atlético Goianiense viajou para Campinas (SP) nesta sexta-feira com a esperança dentro da bagagem. Vindo de um empate contra o Bahia por 1 a 1 na última segunda, o time dirigido pelo técnico João Paulo Sanches encerrou a preparação para enfrentar a Ponte Preta neste sábado, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo pode recolocar os goianos na briga contra a zona de rebaixamento, já que atualmente estão isolados na lanterna com apenas 19 pontos, cinco atrás do São Paulo, o 19.º colocado. No primeiro turno, em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu por 3 a 0.

Apesar de ter saído na frente, o resultado dentro de casa consagrou a reação do Atlético Goianiense, que já vinha de uma vitória surpreendente contra o líder Corinthians por 1 a 0, fora de casa. Encaixar uma sequência de resultados, principalmente neste momento em que a Ponte Preta vive uma instabilidade, é importante para o lanterna se aproximar do Coritiba, primeiro fora da degola com 27 pontos.

Em campo, João Paulo Sanches preferiu fazer mistério sobre o time. Durante a semana, o zagueiro Gilvan e o meia Jorginho foram poupados dos trabalhos com bola após terem diagnosticados com desgaste muscular. Ainda assim, ambos foram relacionados para o jogo e viajaram com o elenco para o interior de São Paulo. Eduardo Bauermann é a opção na defesa, se for necessário. Além disso, o volante Paulinho retorna de suspensão e deve tomar uma vaga no meio de campo.

Com isso, o Atlético Goianiense pode começar a partida com três volantes. Além de Paulinho, Igor e Ronaldo devem compor o setor. Sendo assim, Jorginho e Andrigo brigam pela posição que resta, dúvida que o treinador deve manter até minutos antes do jogo. Alison, recém-chegado ao clube e que já estreou contra o Bahia, começa mais uma vez no banco de reservas, com Luiz Fernando e Walter um pouco mais à frente.