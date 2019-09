Lanterna, Avaí joga na Arena da Baixada para fechar o 1º turno com sua 2ª vitória

Em situação delicada no Brasileirão e cada vez mais distante de deixar a zona de rebaixamento, o Avaí espera encerrar o primeiro turno com uma vitória sobre o Athletico-PR neste domingo, a partir das 11 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Na lanterna, com apenas dez pontos, o Avaí tem apenas uma vitória nos 18 jogos realizados e vem de derrota para o Flamengo, por 3 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

O técnico Alberto Valentim não quis dar pistas do time que vai mandar a campo e fechou os últimos treinamentos para a imprensa. As certezas são as voltas do lateral-direito Léo e do zagueiro Betão, que foram liberados pelo departamento médico.

Autor do gol da única vitória no Brasileirão - 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã -, o meia João Paulo é desfalque. Ele cumpre suspensão automática, assim como Gustavo Ferrareis. O substituto, porém, não foi revelado pelo treinador.

"Perdemos dois e ganhamos dois. Não costumo passar o time que vai jogar. Vou esconder um pouco do Tiago Nunes, meu próximo adversário. Vou esconder quem será o substituto do João Paulo, pois algumas mudanças podem acontecer", despistou Valentim.