Lanterna Boa faz 3 a 0 e surpreende o vice-líder CSA na Série B

O lanterna Boa surpreendeu o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time mineiro fez uma blitz no segundo tempo e derrotou o CSA por 3 a 0, no estádio Dilzon Mello, em Varginha (MG), no encerramento da 24.ª rodada. Daniel Cruz, ex-jogador do time alagoano, foi o destaque da partida com dois gols.

Com o resultado, o Boa encostou no penúltimo colocado Sampaio Corrêa. As duas equipes estão empatadas com 21 pontos, mas os maranhenses levam vantagem no saldo de gols (-11 a -13). O CSA, por sua vez, segue na segunda posição, com 40 - seis atrás do líder Fortaleza.

O duelo do vice-líder contra o lanterna teve um primeiro tempo mais equilibrado do que o esperado. O Boa entrou em campo disposto a complicar a vida do adversário, apertando a marcação. Desta forma, o time alagoano assustou apenas em finalização de fora da área com Pio. Com o passar do tempo, o clube mineiro foi perdendo a timidez no ataque e crescendo. Rodrigão e Douglas Baggio tentaram e assustaram o goleiro Felipe Garcia.

Foi no segundo tempo, porém, que o jogo esquentou de vez. Com dois novos atacantes em campo, o Boa voltou marcando logo aos sete minutos. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para William Barbio dentro da área. Ele encheu o pé e carimbou a trave. No rebote, Daniel Cruz mostrou oportunismo e completou para as redes.

Os mineiros não deixaram o adversário pensar em recuperação e ampliaram aos 13 minutos. A defesa do CSA cochilou e Baggio entrou em velocidade pelo lado direito. Ele cruzou rasteiro para Daniel Cruz completar para o fundo das redes.

Os alagoanos sentiram o golpe e em outra falha da defesa viu o adversário marcar. Aos 16 minutos, depois de cobrança de escanteio, Aldo desviou na primeira trave e William Barbio desviou sem chances para Felipe Garcia. Para não sofrer mais, o técnico Marcelo Cabo colocou o veterano Juan para corrigir o problema de marcação do lado esquerdo da defesa e evitar o pior. Com o placar definido, o Boa Esporte esperou o tempo passar e comemorou a sua quinta vitória no torneio.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, quando a Série B terá nove jogos pela 25.ª rodada. O Boa encara o Coritiba, às 19h15, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto que o CSA recebe o Londrina, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BOA 3 x 0 CSA

BOA - Fabrício; Helder, Rodrigão, Rafael Jensen e Kaio Cristian; Djavan e Cloves (Aldo); Daniel Cruz (Alyson), Bruno Tubarão e Thallyson (Willian Barbio); Douglas Baggio. Técnico: Ney da Matta.

CSA - Felipe Garcia; Celsinho, Roger Duarte, Matheus e Velicka (Juan); Yuri Lima, Didira, Pio, Daniel Costa (Victor Paraíba) e Jhon Cley; Alemão (Rubens). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Daniel Cruz, aos 7 e aos 13, e William Barbio, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cloves, Bruno Tubarão e Rodrigão (Boa); Jhon Cley e Didira (CSA).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).