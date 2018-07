Lanterna, Braunschweig soma seu 1º ponto no Alemão

BRAUNSCHWEIG - Tentando recuperar seus dias de glória, o Eintracht Braunschweig deu o primeiro, mas pequeno, passo neste domingo. Jogando em casa, no fechamento da quinta rodada do Campeonato Alemão, empatou em 1 a 1 com o Nuremberg e finalmente ganhou seu primeiro ponto na volta à primeira divisão do país.

Presença constante na Bundesliga (liga que gere o Alemão) desde a criação desta, em 1963, o Braunschweig foi rebaixado em 1985 e depois disso sofreu nas divisões inferiores. Em 2011 chegou à segunda divisão e na última temporada alcançou o acesso.

Neste domingo, diante da sua torcida, o Braunschweig saiu atrás do placar, com um gol do checo Hlousek. Já na segunda etapa, o norueguês Elabdellaoui deixou tudo igual. Com um ponto, a equipe é a última colocada. Já o Nuremberg é o antepenúltimo, com três pontos.

Também neste domingo, o Hoffenheim recebeu o Borussia Mönchengladbach e venceu por 2 a 1, pulando para o sétimo lugar, com oito pontos. O francês Modeste e o alemão Volland fizeram os gols da vitória. O sueco Hrgota saiu do banco para descontar.