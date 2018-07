Lanterna, Colônia anuncia demissão de técnico

O croata de 42 anos de idade é o segundo treinador a ser demitido no Campeonato Alemão nesta temporada. O primeiro foi Christian Gross, do Stuttgart. Frank Schaefer, treinador da equipe sub-23 do Colônia, vai assumir e orientar o time na partida de terça-feira, pela Copa da Alemanha, contra o 1860 Munique, da segunda divisão.

Soldo ainda dirigiu o treinamento do Colônia neste domingo, apesar dos boatos sobre sua demissão iminente. Seu assistente, Michael Hanke, também foi dispensado. O técnico, um ex-jogador do Stuttgart, assumiu o Colônia no começo da última temporada, substituindo Christoph Daum.

O Colônia tem enfrentado dificuldades no começo desta temporada, apesar de contar com Lukas Podolski. O atacante criticou recentemente a falta de ambição do clube, embora ele mesmo não esteja conseguindo fazer jus ao que se esperava.