Lanterna, Criciúma anuncia Toninho Cecílio como novo técnico

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos ganhos, o Criciúma anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação de Toninho Cecílio como seu novo técnico para a reta final da competição nacional. Ele chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido na última segunda depois de menos de dois meses no cargo.

Toninho Cecílio será apresentado como novo treinador do time catarinense já na tarde desta terça, sendo que a nova comissão técnica contará também com o auxiliar Paulo César e o preparador físico Alexandre Souza. Eles assumirão as funções que vinham sendo desempenhadas respectivamente por Lucianinho e Pacheco, também demitidos na última segunda-feira.

Ex-jogador e ex-dirigente, com passagem mais marcante pelo Palmeiras em sua carreira, Toninho iniciou a sua trajetória como técnico na Paraguaçuense, clube do interior de São Paulo, e depois comandou Fortaleza, Guaratinguetá, Grêmio Prudente, Vitória, São Caetano, Americana, Avaí, Paraná e Comercial.

Toninho já é o quinto treinador do Criciúma neste Brasileirão. O time iniciou a competição sob o comando de Ricardo Drubscky e depois teve Caio Júnior, Wagner Lopes e finalmente Dal Pozzo. A estreia do novo comandante no cargo deverá acontecer no próximo domingo, quando a equipe catarinense receberá o São Paulo no Estádio Heriberto Hulse, às 17 horas, pela 32ª rodada do torneio nacional.