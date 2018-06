Lanterna da Série B do Brasileiro, Boa anuncia a saída do técnico Daniel Paulista

A passagem de Daniel Paulista pelo Boa durou pouco mais de um mês. Neste domingo, a diretoria do clube de Varginha (MG) anunciou a saída do treinador um dia após a derrota para o Vila Nova por 2 a 0, em casa, no estádio Dilzon Melo, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time continua na lanterna da competição com apenas seis pontos - apenas uma vitória. Sob a expectativa de um novo treinador, o Boa volta a campo nesta sexta-feira contra o Guarani, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13.ª rodada.

Daniel Paulista foi anunciado no início de maio para o lugar deixado por Sidney Moraes e a estreia foi na derrota para o CSA por 1 a 0, em Maceió. Depois disso, o Boa ganhou um jogo, empatou três e perdeu outras quatro.

"Tive uma ótima relação com os dirigentes desde que cheguei ao clube e isso ajudou muito na nossa conversa, foi em alto nível e decidimos de forma muito madura que deveríamos interromper o trabalho", explicou o treinador.