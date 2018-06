Lanterna da Série B, Goiás acerta com técnico Ney Franco

Poucas horas depois de dispensar o técnico Hélio dos Anjos, o Goiás oficializou o acerto com Ney Franco, ex-treinador das categorias de base da seleção brasileira. O técnico de 51 anos deve ser apresentado nesta segunda-feira, já que o clube marcou uma entrevista coletiva com o presidente Marcelo Almeida. O campeão estadual vem de uma derrota por 3 a 1 para o Vila Nova no clássico goiano, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Após derrota no clássico, Goiás dispensa o técnico Hélio dos Anjos

+ Confira a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

+ Vila Nova bate Goiás em clássico, mantém os 100% e lidera a Série B

O primeiro desafio de Ney Franco com o Goiás acontece no próximo sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza, no Castelão, na capital cearense. O esmeraldino entra na quinta rodada sem saber o que é vencer: são três derrotas e um empate em quatro jogos, amargando a zona de rebaixamento, com apenas um ponto.

Ney Franco é de Vargem Alegre, em Minas Gerais, e tem 14 anos de experiência no futebol profissional. Começou como interino no Cruzeiro em 2004, mas já passou por Ipatinga, Flamengo, Atlético-PR, Botafogo e Coritiba, quando recebeu o convite de treinar a amarelinha. Foi campeão mundial sub-20 em 2011, campeão sul-americano e diversos outros títulos com a seleção brasileira.

Acabou deixando a Granja Comary em 2012 para assumir o São Paulo, onde foi campeão da Sul-Americana em pleno Morumbi, comandando Lucas Moura, na época promessa do futebol nacional.

Passou ainda por Vitória, Flamengo, Coritiba e Sport. Seu último trabalho em Recife acabou por uma derrota na final da Copa do Nordeste para o rival Bahia em maio de 2017. Desde então, um ano depois, não trabalhou em nenhum clube.