Lanterna da Série B, Náutico demite o quarto técnico na temporada

No último sábado, o Náutico conheceu sua 11ª derrota em 17 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e o resultado negativo por 2 a 1, em casa, para o Criciúma, resultou na demissão do técnico Beto Campos. O treinador deixou o cargo na noite do último domingo, após um dia de reuniões com a diretoria, que já está buscando um substituto.

O próximo técnico será o quinto a comandar o clube pernambucano na temporada. Além de Beto Campos, Dado Cavalcanti, Milton Cruz e Waldemar Lemos foram contratados neste ano.

No primeiro semestre, Beto Campos, de 54 anos, foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo. Mas o técnico teve rápida passagem pelo Náutico. No total, foram apenas nove jogos, com uma vitória, três empates e uma derrota.

O Náutico volta a campo nesta terça-feira, pela 18ª rodada da Série B, para enfrentar o Vila Nova-GO, às 20h30, no estádio Serra Dourada. Quem ficará no comando nesta partida será o interino Levi Gomes. O clube é o lanterna isolado da competição, com oito pontos.