Lanterna, Deportivo La Coruña demite o técnico José Luis Oltra

"Decidimos que agora era a hora correta para mudança", afirmou o presidente do clube, Augusto César Lendoiro, em nota publicada no site do clube.

"Nas próximas horas, ou talvez amanhã, esperamos apresentar o novo treinador", acrescentou.

A imprensa espanhola afirmou que o ex-técnico do Sporting Lisboa, Domingos Paciência, está cotado para assumir a tarefa de impedir a queda do Deportivo La Coruña novamente, depois de Oltra ter levado o clube de volta à Primeira Divisão na última temporada.

O time da região da Galícia vem experimentando uma longa queda de rendimento desde a conquista do Campeonato Espanhol em 2000, e é um dos vários clubes da nação mergulhados em problemas financeiros.

Lendoiro afirmou neste mês que o clube pode entrar em concordata se não conseguir chegar a um acordo com as autoridades fiscais espanholas sobre grandes dívidas até o final deste ano.

Com 17 partidas já disputadas na atual temporada do Campeonato Espanhol, o La Coruña conseguiu apenas duas vitórias e ocupa a lanterna, com 12 pontos. A primeira partida de 2013 será em casa, no dia 5 de janeiro, contra o Málaga, quarto colocado da tabela.

(Reportagem de Iain Rogers)