Lanterna do Alemão anuncia contratação de técnico Virtualmente rebaixado no Campeonato Alemão, o Greuther Fürth anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Frank Kramer como uma tentativa de reagir no torneio. A equipe está na lanterna da competição com 14 pontos, a 14 da primeira equipe fora da zona de rebaixamento e a sete do time que vai disputar a repescagem quando faltam nove rodadas para o encerramento da disputa.