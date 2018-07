Lanterna do Alemão, Colônia anuncia saída de técnico ao fim da temporada

O técnico do Colônia, Stefan Ruthenbeck, vai deixar o comando da equipe ao término da temporada 2017/2018, independentemente de o clube permanecer na elite do Campeonato Alemão. Com o time na lanterna a cinco rodadas do fim do torneio nacional, a diretoria revelou que já chegou a um acordo com o treinador para que o contrato não seja renovado.

"Stefan e sua comissão assumiram a equipe em uma situação muito difícil, mas demonstraram envolvimento total e continuam fazendo um ótimo trabalho", afirmou o diretor esportivo do Colônia, Armin Veh, nesta quinta-feira. "Nós acertamos em dezembro a continuidade do trabalho nesta situação até o fim da temporada e não planejamos nada além disso".

O ex-técnico do time sub-19 do Colônia sucedeu Peter Stöger, que foi demitido em dezembro, inicialmente de modo interino. Até então, o time ainda não havia ganho nenhum jogo no Alemão, faturando a primeira vitória na 17ª rodada, com Ruthenbeck.

Embora tenha somado 18 pontos em 15 jogos com o treinador, o Colônia viu suas esperanças de evitar o rebaixamento no Alemão ao só empatar por 1 a 1 com o Mainz, um rival direto na luta contra o descenso, na rodada passada.

O Colônia está a seis pontos do Mainz, que ocupa o antepenúltimo lugar, posição que o faria disputar uma repescagem para seguir na elite alemã. O time vai visitar o Hertha Berlin no sábado e ainda fará duelos complicados nesta reta final do Alemão contra Schalke 04 e Bayern de Munique.

"Sou grato pela oportunidade e pela confiança que me foram dadas pelo clube e farei tudo o que estiver ao meu alcance, junto com minha equipe, para manter este clube no Campeonato Alemão", disse Ruthenbeck.