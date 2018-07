Lanterna do Alemão, Freiburg demite técnico

A diretoria do Freiburg revelou que o assistente-técnico Christian Streich assumirá interinamente o comando da equipe. Após terminar o último Campeonato Alemão na temporada passada em nono lugar, o time faz campanha decepcionante e está em último lugar, com apenas 13 pontos somados nas 17 rodadas disputadas no primeiro turno.

No seu último jogo, o Freiburg foi goleado, em casa, pelo Borussia Dortmund por 4 a 1. A equipe volta a jogar no dia 21 de janeiro de 2012, novamente como mandante, contra o Augsburg, em partida válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Alemão.