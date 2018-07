Lanterna do Alemão, Kaiserslautern demite treinador Lanterna do Campeonato Alemão, o Kaiserslautern decidiu mudar para tentar fugir da péssima fase e, como de costume, sobrou para o treinador. Nesta terça-feira, a equipe anunciou a demissão de Marco Kurz, dois dias depois da última derrota na competição nacional, diante do Schalke 04, em casa, por 4 a 1.