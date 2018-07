Lanterna, Atlético-PR tenta manter tabu contra o Figueirense

O time rubro-negro não perde para o rival catarinense há cinco jogos - são três vitórias e dois empates. Em Curitiba, triunfou nos dois últimos encontros - 1 a 0 no Brasileirão do ano passado e 3 a 0, em 2014. Fora de casa, empatou em 1 a 1 em 2015 e venceu por 3 a 1 dois anos atrás. Em 2011, empatou sem gols em casa no segundo turno.

A última vitória do Figueirense aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2011: 2 a 0. E foi um resultado atípico, se for levado em conta que nos quatro confrontos anteriores o Atlético também estava invicto: duas vitórias e dois empates até a mais recente derrota.

O retrospecto é ignorado pelo técnico Paulo Autuori, que preferiu não revelar a escalação para a partida. Depois da derrota por 2 a 1 para o Botafogo na última rodada, o treinador estuda fazer mudanças na equipe. O principal motivo é evitar lesões, já que alguns jogadores sentem a sequência de jogos. "Vamos fazer uma avaliação. Repeti a equipe na última partida para ver como íamos nos comportar em relação à desgaste. Em alguns setores nós daremos uma mexida dessa vez", afirmou em entrevista coletiva.

Com isso, Léo deve retomar a posição de titular na lateral direita. Vinícius pode ganhar a posição de Pablo no setor ofensivo. Nikão deve dar lugar a Anderson Lopes. E Walter pode aparecer no comando de ataque na vaga de André Lima.