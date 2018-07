Lanterna do Campeonato Espanhol, Alavés anuncia saída de técnico

Último colocado do Campeonato Espanhol, o Alavés anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico italiano Gianni De Biasi por causa dos "últimos resultados conquistados no Campeonato Espanhol". O espanhol Javier Cabello será o treinador interino, segundo comunicado publicado no site do clube.

A gota d'água para a saída de De Biasi foi a derrota para o Eibar, por 2 a 1, no sábado, diante da torcida. Com apenas seis pontos, o Alavés é o lanterna da competição. O time soma apenas duas vitórias em 13, e acumula 11 derrotas. O Alavés tem o pior ataque e uma das piores defesas do campeonato até agora.

De Biasi encerra, assim, uma breve passagem no comando do Alavés. O treinador ficou apenas dois meses no clube, ao ser contratado em 25 de setembro. Sob o seu comando nesta temporada, o time obteve três vitórias - uma delas na Copa do Rei - e quatro derrotas.

"Agradecemos a Gianni De Biasi por todo o trabalho realizado neste período e desejamos a melhor sorte em seu futuro profissional", disse a diretoria do clube, no comunicado.